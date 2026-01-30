Schienenersatzverkehr Keine Baustelle am Bahnhof Landsberg: S8 zwischen Bitterfeld und Halle fährt wieder
Seit dieser Woche sollten am Bahnhof in Landsberg Umbauarbeiten stattfinden. Dafür hatte die Bahn seit Montag auch schon einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Eigentlich sollte der bis zum 11. Februar dauern. Wieso jetzt trotzdem schon wieder alles nach Plan läuft.
30.01.2026, 13:50
Landsberg/MZ. - Pendler auf der Strecke zwischen Halle und Bitterfeld können vorerst aufatmen: Der Schienenersatzverkehr, der seit dieser Woche anstelle der S 8 zwischen Bitterfeld und Halle verkehrt ist, ist seit Freitag wieder Geschichte.