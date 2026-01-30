Schienenersatzverkehr Keine Baustelle am Bahnhof Landsberg: S8 zwischen Bitterfeld und Halle fährt wieder

Seit dieser Woche sollten am Bahnhof in Landsberg Umbauarbeiten stattfinden. Dafür hatte die Bahn seit Montag auch schon einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Eigentlich sollte der bis zum 11. Februar dauern. Wieso jetzt trotzdem schon wieder alles nach Plan läuft.