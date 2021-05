Keine andere Wahl: Halle muss den Prunksaal vorerst sperren

Halle (Saale) - Die Hebebühne ruckelt kurz, dann geht es sanft an der Fassade des Stadthauses nach oben. In 20 Metern Höhe, dort, wo die Dachkonstruktion beginnt, ist der Ausblick über den Markt grandios. Karsten Hoeppe, Mitarbeiter im Fachbereich Immobilien bei der Stadt, interessiert sich allerdings mehr für das Dach von Halles prächtigstem Haus.

Einsturzgefahr: Schäden an der gewölbten Stuckdecke im Prunksaal gravierend

Dass sich darunter ein gefährliches Drama abspielt, hatte lange niemand gewusst - und war erst jüngst bei einer Kontrolle entdeckt worden. Demnach sind die Schäden an der gewölbten Stuckdecke im Prunksaal so gravierend, dass jede Erschütterung die Decke zum Absturz bringen könnte. Der Stadtrat hatte dort bei seinen Tagungen offenbar in Lebensgefahr geschwebt.

„Wir suchen nach der Ursache. Erst dann können wir ein Konzept für die Sanierung erarbeiten“, sagt Hoeppe. Möglicherweise bleibt der Saal deshalb noch Monate gesperrt, eventuell länger. Wie lange, mag keiner prognostizieren. Statiker Ekkehard Wagner hat die Beschädigungen festgestellt. „Eigentlich waren wir auf der Suche nach den Gründen, warum sich die Fassade des Stadthauses verformt, sich Risse bilden und Teile abgestürzt waren“, erzählt er.

Mit einer Hebebühne fahren Dachdecker am Stadthaus hinauf. Dort wurde am Dienstag ein Teil des Daches für Untersuchungen geöffnet. Foto: Skrzypczak

Keine andere Wahl: Stadt muss Prunksaal vorerst sperren

Für die Analyse sollten Experten die Fassade anbohren. Bei den Voruntersuchungen hatte Wagner unter das Dach geschaut - und war erschüttert. „Die Stuckdecke ist nicht freitragend, sondern mit Drähten an den Holzbalken der Dachkonstruktion verbunden. Etwa 75 Prozent dieser Drähte sind nicht mehr da“, erzählt er. Wagner war vorsichtig in den Zwischenraum zwischen Balken und Decke geklettert, der je nach Wölbung 1,5 Meter bis 20 Zentimeter Platz lässt.

Normalerweise sollte jeder Quadratmeter Decke, der immerhin bis zu 200 Kilogramm wiegt, von einer Befestigung gehalten werden. „Da jetzt derart viele Drähte fehlen, sind die anderen natürlich extrem belastet. Wenn man sie berührt, klingen sie wie eine Gitarrensaite“, sagt der Statiker.

Die Stadt habe keine andere Wahl gehabt, als aus Sicherheitsgründen den Saal zu sperren, meint Jutta Grimmer, Abteilungsleiterin für den „sonstigen Hochbau“ im Fachbereich Immobilien. Das zwischen 1891 und 1894 gebaute Stadthaus, in dem seit seiner Eröffnung auch der Stadtrat tagt, war 1991 grundhaft saniert worden. „Der Zustand des Hauses ist dem Alter entsprechend. Jetzt interessiert uns vor allem, warum die Schäden auftreten“, sagt sie. Denkbar seien viele Möglichkeiten, auch Probleme mit dem Baugrund, der bis heute zu Setzungen führen könnte.

Karsten Hoeppe aus dem Fachbereich Immobilien begutachtet aus der Nähe, in 20 Metern Höhe, das Dach des Stadthauses. Foto: Dirk Skrzypczak

Suche nach der Ursache: Warum konnte das Trägersystem derart versagen

Doch zunächst wird nach dem Grund geforscht, warum das Trägersystem der Stuckdecke derart versagen konnte. Dazu wurde am Dienstag auch ein kleiner Teil des Dachs geöffnet. „Wir wissen nicht, wie das Dach mit der Fassade verbunden ist. Darüber existieren keine Unterlagen“, sagt Hoeppe. Fakt ist, dass das Stadthaus über ein zweischaliges Mauerwerk verfügt.

Innen besteht die Wand aus gebrannten Ziegeln. Außen sorgt die Natursteinfassade für die prachtvolle Optik. „Erst, wenn wir die Ursache kennen, können wir uns mit der Lösung beschäftigen. Um die Decke wieder dauerhaft zu sichern, werden wir aber einen Teil des Dachaufbaus öffnen müssen“, sagt Statiker Wagner. Bis es soweit ist, darf der Saal nicht betreten werden. Und so wird der Stadtrat vorläufig auch weiterhin in der Händel-Halle tagten müssen - in der Corona-Pandemie ohnehin die bessere Wahl. (mz)