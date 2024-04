Wegen Bauarbeiten an der Haltestelle halten die Linien 7, 9 und 12 vorerst nicht mehr durchgehend am Hauptbahnhof in Halle. Welche Alternativen es für die Fahrgäste gibt und von wann bis wann diese gelten.

Straßenbahnen halten nicht am Hauptbahnhof in Halle - das müssen Fahrgäste wissen

An der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof Halle wird gebaut. Betroffen sind die Linien 7, 9 und 12.

Halle (Saale)/MZ. - An der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof Halle werden kommende Woche die Bahnsteige angepasst. Deshalb werden die Linien 7 und 12 in Richtung Kröllwitz und Trotha von Montag, 15. April, bis Dienstag, 23. April, nicht am Hauptbahnhof halten. Fahrgäste aus dem halleschen Osten können alternativ die Haltestelle am Riebeckplatz nutzen.

In der Gegenrichtung gilt das für die folgende Woche. So werden die Linien 7 und 12 in Richtung Büschdorf und Berliner Brücke von Mittwoch, 24. April, bis Freitag, 3. Mai, die Haltestelle am Hauptbahnhof nicht bedienen. Fahrgäste aus der Innenstadt können als Alternative ebenfalls die Haltestelle Riebeckplatz nutzen, um zum Hauptbahnhof zu kommen.

Bauarbeiten am Hauptbahnhof Halle: Linien 7, 9 und 12 betroffen

Auch die Straßenbahnlinie 9 fährt von Mittwoch, 24. April, bis Freitag, 3. Mai, verkürzt nur bis zur Haltestelle Riebeckplatz und hält nicht am Hauptbahnhof.

Das teilten die Stadtwerke im Namen ihres Tochterunternehmens, der Halleschen Verkehrs-AG (Havag), am Donnerstag mit und informierten weiterhin noch über unbefristete Fahrplanpassungen bei zwei Buslinien.

Havag passt Umsteigezeiten bei Buslinien 25 und 27 an

Demnach wird, um die Umsteigezeit zwischen der Straßenbahnlinie 1 und der Buslinie 25 zu verbessern, an der Haltestelle Gertraudenfriedhof ab Montag, 22. April, der Fahrplan der Buslinie 25 angepasst.

Für diese Buslinie werden die Rufbusfahrten erweitert. Sie beginnen dann bereits ab Gertraudenfriedhof. Die Havag reagiere damit auf Kundenwünsche. Angepasst wird auch der Fahrplan der Buslinie 27.