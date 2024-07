Nach 36 Jahren steht das Katzenhaus in Halle vor dem Aus. Die EVH hat den Mietvertrag gekündigt und plant einen Abriss des Gebäudes in Halle-Neustadt. Der Katzenschutzverein kämpft um eine Lösung für die aktuell 38 Katzen.

EVH klärt auf: Darum muss der Katzenschutzverein Halle sein Haus in Halle-Neustadt räumen

Halle/MZ. - Der Katzenschutzverein Halle hat für sein Katzenhaus in der Neustädter Ernst-Barlach-Straße die Kündigung für Ende 2026 erhalten. Das bringt den Verein in Schwierigkeiten, weil er viel Geld in den Ausbau investiert hat und keine Mittel, um ein mögliches Ausweichobjekt nochmals nach den Anforderungen umzubauen.