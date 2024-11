Maroder Katastrophenschutz in Halle: Wichtiges Lager bröckelt - so geht es weiter

Halle (Saale)/MZ - Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Dienstag die Nachricht unter den Maltesern in Halle: Es hieß, dass die Halle in der Barbarastraße, welche als Katastrophenschutzlager der Stadt dient und in der wichtige und hochwertige Technik steht, vorläufig nicht mehr nutzbar und wahrscheinlich sogar einsturzgefährdet sei. Schlimmer noch: Dass nicht einmal die Fahrzeuge in Sicherheit gebracht werden dürften und kurzzeitig die Einsatzbereitschaft eines Sanitätsfachzuges eingestellt worden sei.