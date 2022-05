Kartenverkauf für beliebte Steintor-Weihnachtsrevue in Halle startet

Halle (Saale)/MZ - - Ohne Weihnachtsspiegelkugel kann es nicht Weihnachten werden, soviel ist klar. Also muss das Weihnachtsrentier Rudi mit seinen Freunden Watschel und Lumpi herausfinden, was da passiert ist. Zuletzt helfen die Kinder, dass in der märchenhaften Geschichte von Hartmut Reszel und Paul Bartsch alles ein gutes Ende nimmt. Wie das vonstatten geht, können Besucher der diesjährigen Weihnachtsrevue im halleschen Steintorvarieté verfolgen. Nun steht fest, ab wann es Karten für die 16 Shows ab 25. November gibt: Am Mittwoch, 1. Juni, 10 Uhr, startet der Vorverkauf für „Herr Fuchs, Felix und die Weihnachtskugel“, wie die Veranstalter mitteilen. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.