Randale an Silvester und Neujahr in Halle

Die Knallerei an Silvester blieb in Halle nicht überall - wie hier in der Kleinen Ulrichstraße ohne Folgen.

Halle (Saale)/MZ. - Bis Donnerstagmorgen hat die Polizei noch weitere Sachbeschädigungen aufgenommen, die im Zeitraum von Silvester bis zum 2. Januar entstanden sein müssen: VierAutos wurden in der Innenstadt und in Neustadt beschädigt. In der Luisen-straße wurde Neujahr der Tankdeckel eines Autos beschädigt. An einem Skoda wurde am Steintor der Tankdeckel abgebrochen.

Pyrotechnik beschädigt Fassade einer Schule in Halle

Pyrotechnik hat den Eingangsbereich einer Schule im Gesundbrunnenviertel zerstört, so dass die Fassade in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei beziffert den Schaden auf bis zu 15.000 Euro. Im Eingangsbereich der Schule wurde eine Fensterscheibe durch die Detonation von Pyrotechnik zerstört. Die Explosion verursachte einen starken Druck, wodurch im Inneren des Gebäudes Teile des Fensterrahmens nach innen geschleudert wurden. Die Fassade des Objekts ist beschädigt.

In der Paul-Suhr-Straße zerstörte Pyrotechnik den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf-genommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Tathergängen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345 224 2000 zu melden