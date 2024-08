Vor 20 Jahren wurde die Einheitsgemeinde geboren. Neben vielen Vereinen ist zur großen Sause am Wochenende auf der Dieskauer Festwiese auch die Feuerwehr vertreten.

Fest am Wochenende

Kabelsketal/Dieskau/MZ. - Die große Gemeindefusion 2010/2011 in Sachsen-Anhalt hat dafür gesorgt, dass etliche eigenständige Orte, vor allem die kleinen, zu größeren Verwaltungsgemeinschaften zusammengeschlossen wurden. Doch nicht alle Kommunen haben auf den Zwangszusammenschluss gewartet. So haben sich die Gemeinden Dölbau, Dieskau, Gröbers und Großkugel aus dem nördlichen Saalekreis bereits 2004, also vor 20 Jahren, zur Einheitsgemeinde Kabelsketal zusammengefunden und waren damit eine der ersten im Land. Nun soll das gefeiert werden.