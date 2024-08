Junge Sportgymnastinnen des SKC Tabea in Halle eifern Darja Varfolomeev nach

Halle/MZ. - Die Bilder gingen um die Welt. Darja Varfolomeev, wie sie auf der Matte verzaubert. Darja Varfolomeev, wie sie nach der Bekanntgabe der finalen Wertung in Tränen ausbricht. Mit 142,850 Punkten kürte sich die 17-Jährige bei den Olympischen Spielen in Paris zur ersten deutschen Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik.