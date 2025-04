Ein erschreckendes Bild zeigt sich in den oberen Etagen des Südstadt Centers in Halle. Mieter machen Jugendliche für eingetretene Wände verantwortlich. Eine Zahnarztpraxis hilft sich selbst.

Halle (Saale)/MZ - Läuft man durch die langen Korridore in den oberen Stockwerken des Südstadt Centers, stellt sich sogleich ein unbehagliches Gefühl ein. Denn während im Erdgeschoss des Centers zur Mittagszeit ein durchaus geschäftiges Treiben herrscht, die Leute zu Kaufland gehen, sich viele beim Fleischer Essen holen und an einem der Tische Platz nehmen, oder vorm Reisebüro anhalten, um die im Schaufenster beworbenen Urlaube zu studieren, so ist man in den Stockwerken darüber plötzlich allein auf weiter Flur. Die meisten Büros wirken verwaist, nur ab und an hängt mal ein Schild neben einer Tür.