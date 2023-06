Angriff auf der Ziegelwiese in Halle

An der Fontäne in Halle hatte sich der Angriff abgespielt.

Halle (Saale)/MZ - An der Fontäne auf der Ziegelwiese in Halle ist am Freitagabend eine Gruppe Jugendlicher von einer achtköpfigen Bande attackiert worden. Dabei wurde ein 16-Jähriger verletzt.

Wie Polizeisprecher Alexander Junghans der MZ bestätigte, hatte der Konflikt gegen 19.20 Uhr begonnen. Acht Personen arabischer Herkunft sollen die Jugendlichen zunächst provoziert haben. In der weiteren Folge wurd ein 16-Jähriger mit einem Teleskopschlagstock angegriffen und verletzt. Daraufhin flüchteten die Angreifer.

Der Jugendliche soll Glück im Unglück gehabt haben. Seine Verletzungen sind nach ersten Erkenntnissen nicht schwerwiegend. Dennoch kam er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.