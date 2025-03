Am Sonnabend lädt die Mitteldeutsche Zeitung zur Messe „Aktiv leben“ in die Händel-Halle ein. Was die Besucher erwartet und warum auch das Diakoniekrankenhaus dabei ist.

Halle (Saale)/MZ. - Aussteller vom Fitnessstudio über soziale Betreuung bis zum Krankenhaus: Bei der Messe „Aktiv leben“ – ausgerichtet von der Mitteldeutschen Zeitung – dreht sich an diesem Sonnabend alles um das Thema Gesundheit. Von 10 bis 16 Uhr können sich Interessierte in der Georg-Friedrich-Händel-Halle über Angebote von Dienstleistern aus der Region informieren. Die Messe knüpft an die Tradition des beliebten Gesundheitstages „MZ vital“ im Medienhaus in der Delitzscher Straße an, der vor Corona regelmäßig auf großes Interesse stieß.

Mit von der Partie ist auch das hallesche Diakoniekrankenhaus. „Wir haben nur gute Erinnerungen an ,MZ vital’“, sagt Diakonie-Sprecher Udo Israel. Und kündigt an, was Mitarbeiter des Krankenhauses zum Gesundheitstag vorbereitet haben. Zum einen soll es um die Klinik für Geriatrie, also für Altersheilkunde, gehen. Am Messestand können die Besucher auch mit deren neuem Chefarzt Dr. Marvin Schober ins Gespräch kommen. „Sein Ansatz ist die Frage, wie ältere Patienten medizinisch behandelt und therapiert werden können, dass ihr Lebensalltag trotz ihrer Krankheiten so lebendig wie möglich bleibt“, berichtet Sprecher Israel. Zum zweiten werde sich das Universitäre Endoprothetikzentrum präsentieren, das seit Januar im Diakoniekrankenhaus angesiedelt ist.

Beratung zum künstliche Hüftgelenk: Prof. David Wohlrab informiert im Diakoniekrankenhaus Halle einen Patienten. Foto: Diakoniewerk Halle

Es gehe unter anderem um Fortschritte bei der Implantation künstlicher Hüft- beziehungsweise Kniegelenke. Zum Beispiel könnten die dafür nötigen Prothesen inzwischen im 3D-Drucker gefertigt und individuell für den Patienten angepasst werden. Darum und um das Robotiksystem, mit dessen Hilfe die Eingriffe im Endoprothetikzentrum vorgenommen werden, soll es auch in einem Referat gehen, das das Diakoniekrankenhaus zum Fachvortragsprogramm des Gesundheitstages beisteuert.

Gesundheitstag „Aktiv leben“ in der Georg-Friedrich-Händel-Halle, 8. März, 10 bis 16 Uhr