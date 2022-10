Jahrestag des Anschlags auf Synagoge in Halle - Hat Marathon das Gedenken gestört?

War es richtig, dass das Gedenken an den Anschlag auf die Synagoge in Halle und der Mitteldeutsche Marathon am selben Tag stattgefunden haben? Schon im Vorfeld gab es Kritik an der Organisation. Nun haben Rathausspitze und Stadträte erneut um eine bessere Lösung für die Zukunft gerungen.

Halle (Saale)/MZ - Die Diskussion um das Gedenken an den Anschlag vom 9. Oktober reißen nicht ab. Am Mittwoch haben Stadträte und Rathausspitze bei der Sitzung des Hauptausschusses erneut darüber gesprochen, dass an dem Samstag vor knapp zwei Wochen der Mitteldeutsche Marathon in Halle stattfand, obwohl gleichzeitig den Anschlagsopfern gedacht wurde. Künftig wolle man derartige Großveranstaltungen besser im Vorfeld kommunizieren, hieß es. Doch so richtig zufrieden schienen einige Stadträte damit nicht zu sein.

Die Grünen-Fraktion hatte angeregt, dass die Stadt regelmäßig im Hauptausschuss über den Stand der Planungen des Gedenktages informieren solle. Oliver Paulsen, Referent im Büro des Oberbürgermeisters, erklärte, dass die Stadt in diesem Jahr bereits im März angefangen hatte, mit verschiedenen Akteuren über den 9. Oktober zu sprechen.

„Als alle darüber geschimpft haben, war es schon zu spät“

Viele Hallenser und auch Betroffene seien miteingebunden gewesen und man habe bewusst die Orte Kiez-Döner und Synagoge als Gedenkorte ausgewählt - nicht den Marktplatz, an dem der Marathon stattfand. Die Anregung der Grünen, im Hauptausschuss darüber zu berichten, sei überdies schon längst umgesetzt.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft erwiderte, dass sie keine Schuldzuweisung habe machen wollen. Aber nach ihrem Empfinden sei in diesem Jahr „ein bisschen was schief gelaufen“ und auf mehreren Seiten seien Fehler gemacht worden. Aber: „Als alle darüber geschimpft haben, war es schon zu spät.“ Sie schlug vor, den Stadtrat künftig besser zu involvieren, damit später niemand sagen könne, er habe nichts gewusst.

Ende September hatte der Mitteldeutsche Marathon in Halle für Wirbel gesorgt

Paulsen erinnerte daraufhin daran, dass nicht alle Fraktionen sich über den Marathon oder das Vorgehen der Veranstalter beschwert hätten, sondern möglicherweise nur diejenigen, die nicht wussten, was geplant gewesen sei. Man könne darüber diskutieren, ob eine Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz stattfinden müsse, oder ob es nicht besser ist, sie an den Orten stattfinden zu lassen, die Schauplatz des Anschlages waren.

Ende September hatte der Mitteldeutsche Marathon in Halle für Wirbel gesorgt, weil unter anderem die Linkspartei den Zielort Marktplatz heftig kritisierte. Dort sei am 9. Oktober 2019 ein zentraler Treffpunkt für die Hallenser gewesen, die nach dem Anschlag gemeinsam trauern wollten. Der Marathon als sportliches Großereignis mit Publikum sei an dem Tag unwürdig dort.