Der Hausverwalter Ivere Property lässt nicht nur in Halle Gebäude verwahrlosen. Gegen den ehemaligen Geschäftsführer ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Die MZ war zu Besuch am Firmensitz in Gera.

Katastrophale Zustände in Mietshäusern in Halle: Am Sitz des Horrorverwalters

Gera/Halle (Saale)/MZ. - „Wir sind für sie da“ – so steht es auf der Website von Ivere Property Management GmbH, einem Unternehmen, das deutschlandweit Immobilien verwaltet. Die Firma mit Sitz im thüringischen Gera ist in den vergangenen Monaten in Verruf geraten. Bundesweit – auch in Halle, wo Ivere Property in Neustadt und auf der Silberhöhe Häuser verwaltet.