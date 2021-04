Inzidenzwert sinkt leicht - Zweitimpfungsquote jetzt bei 7,9 Prozent

Ein älteres Ehepaar fährt in Halle mit Mund-Nasen-Schutz Straßenbahn.

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat am Freitag 57 Neuinfektionen und ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Demnach ist in einer Klinik ein 69-jähriger Mann ist an einer Corona-Infektion gestorben.

Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 337. Insgesamt 10.970 Hallenser haben sich infiziert, 9.732 davon gelten inzwischen als genesen. Aktuell gibt es 901 Infizierte in der Stadt - 35 weniger als am Vortag. Im Krankenhaus werden aktuell 89 Patienten behandelt, davon gelten 38 als Intensivpatienten. Die Ampel steht auf gelb.

In Halle wurden am Donnerstag 3.154 Impfungen durchgeführt. Die Impfquote für Zweitimpfungen liegt in Halle (Stadt und Arztpraxen) nun bei 7,9 Prozent. (mz)