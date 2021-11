Inzidenzwert in Halle knackt die 400er Marke - Zahl der Intensivpatienten liegt bei 19 Personen

Halle (Saale)/MZ - Der Inzidenzwert in Halle hat am Mittwoch die 400er Marke geknackt und liegt nach Angaben der Stadt nunmehr bei 400,50 Fällen je 100.00 Einwohner. Die 400er Marke ist in Halle erstmals seit Pandemiebeginn überschritten worden.

Insgesamt 229 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete die Stadt, das sind 69 mehr als in der Vorwoche. Derweil ist die Patientenzahl in den Kliniken in Halle sogar leicht gesunken. 65 Patienten und damit zwei weniger als am Vortag werden an diesem Mittwoch behandelt, die Zahl der Intensivpatienten liegt unverändert bei 19 Personen.

Indes ist der Fachbereich Gesundheit noch dabei, in 120 Fällen die Infektionsquellen nachzuverfolgen. Bisher wurde ermittelt, dass sich von den 155 Neuinfektionen am Dienstag die Mehrzahl der ermittelten Fälle (23) im privaten Bereich ereignet haben, gefolgt von den Gemeinschaftseinrichtungen (9 Fälle). Außerdem meldete die Stadt 976 Impfungen, die am Dienstag in Halle durchgeführt wurden, allesamt in Arztpraxen. Bei 669 dieser Impfungen handelte es sich um Booster-Impfungen. 158 waren Erstimpfungen.