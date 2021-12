Inzidenz sinkt weiter - Zwei Todesfälle

Auch an den Weihnachtsfeiertagen kann man sich in der Heinrich-Pera-Straße impfen lassen.

Halle (Saale)/MZ - - Am Freitag sind in Halle 137 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 407,21 Fälle je 100.000 Einwohner, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Zwei weitere Hallenser sind den Angaben zufolge an Covid-19 gestorben. In den Krankenhäusen der Stadt wurden 129 Patieten wegen Corona behandelt, 40 davon auf Intensivstationen.

Unterdessen bietet die Stadt auch an den Weihnachtsfeiertagen Impfungen an. Das Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße ist am 25. und 26. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.