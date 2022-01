Inzidenz in Halle bei fast 1.000 - aber weniger Kranke in den Kliniken

Halle (Saale)/MZ - Wie schlimm ist die aktuelle Welle in der Corona-Pandemie? Die Zahlen, die das Gesundheitsamt der Stadt Halle täglich melden, müssen interpretiert werden. 530 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 976,96 Fällen am Freitag klingen dramatisch. Wichtig für die Einordnung ist ein Blick auf die Hospitalisierung. 35 Erkrankte liegen auf den Corona-Stationen, 16 müssen intensivmedizinisch betreut werden. Wie die Stadt in den vergangenen Tagen bereits auf MZ-Nachfrage erklärte, würden die überwiegenden Infektionen mit der Omikron-Variante des Erregers mild verlaufen. Deshalb rate man zwar weiter zur Vorsicht, so die Stadtverwaltung. Allerdings sieht die Stadt deshalb auch von einer Verschärfung der geltenden Corona-Regeln ab.