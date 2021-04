Inzidenz bleibt auf hohem Niveau

Ein Schild vor dem Impfzentrum in Halle/Saale weist den Weg zum Eingang. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder wollen auf einem Impfgipfel über Verbesserungen bei Corona-Impfungen beraten. +++ dpa-Bildfunk +++

Halle (Saale) – Am Samstag meldet die Stadt Halle 101 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist zwar leicht gesunken, ist aber dennoch weiter auf hohem Niveau bei 220,36.

Ein Altenpflegeheim hat einen weiteren Todesfall gemeldet, eine 92-jährige Frau ist an Corona-Infektionen gestorben. Die Lage in den Krankenhäusern der Stadt bleibt ebenfalls ernst. 131 Infizierte werden in den Kliniken behandelt, davon 37 auf Intensivstationen. (mz/szö)