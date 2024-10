Am Dienstag startet die Monstrale. Was Besucher im Puschkinhaus erwartet. Und wie man alle Filme des diesjährigen Festivalprogramms sehen kann, ohne die heimische Couch zu verlassen.

Internationales Kurzfilmfestival Monstrale in Halle: Mehr als 80 Filme an sechs Tagen

Halle (Saale)/MZ - Insgesamt 1.261 Filme aus 84 Ländern sind für die diesjährige Monstrale eingereicht worden, sagt Christian Schunke, der Leiter des Internationalen Kurzfilmfestivals in Halle. Davon haben es 300 Filme in die Vorauswahl geschafft. „Bei der Finalsichtung haben wir dann 80 Filme pro Tag geschaut“, so Schunke. Mehr gehe nicht.