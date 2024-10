Mit Beamten aus Polen, der Schweiz und den Niederlanden sucht die Polizei in Halle nach Verkehrssündern.

Internationaler Polizeieinsatz in Halle: Autofahrer im Visier

Polizei startet Großkontrolle in Halle

Halle (Saale)/MZ - In Halle hat am Dienstagnachmittag eine Großkontrolle der Polizei begonnen. Im Stadtgebiet sind dabei auch Einsatzkräfte aus Polen, der Schweiz, den Niederlanden und 13 Bundesländern sowie der Zoll dabei. Der Schwerpunkt liegt auf Verkehrs- und Fahrtüchtigkeitsüberprüfungen.

Unter anderem werden Fahrer auf Alkohol- und Drogenkonsum kontrolliert. (Foto: Marvin Matzulla)

Auch das THW ist eingebunden, stellt Scheinwerfer und Zelte zur Verfügung. Experten einer Fachfirma unterstützen die Polizei mit Drogen- und Alkoholtests. Nach MZ-Informationen sollen die Kontrollen bis tief in die Nacht dauern. Einsatzkräfte sind in der gesamten Stadt unterwegs, um verdächtige Fahrzeuge zu stoppen. Mit Ergebnissen wird erst am Mittwoch gerechnet.