Elena Bashkirova trägt sich in das Gästebuch der Stadt ein.

Halle (Saale) - Halles Gästebuch hat einen weiteren prominenten Eintrag: Die international erfolgreiche Pianistin Elena Bashkirova hat sich aus Anlass ihres Besuchs in Halle im Wappensaal des Stadthauses in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Die Künstlerin hat zudem am Donnerstag gemeinsam mit ihrem Sohn, dem Violinisten Michael Barenboim, im Hände-Haus ein im Rahmen des KlangArt-Festivals ein Konzert gegeben, das auf Grund der Corona-Pandemie nur virtuell zu erleben war.

International bekannte Pianistin gibt Konzert zu KlangArt-Festtagen

Neben ihrer Karriere als Pianistin und ihrer Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Orchestern gründete Elena Bashkirova 1988 das International Jerusalem Chamber Music Festival, für das sie bis heute die künstlerische Verantwortung trägt. Die in Moskau geborene Pianistin lebt mit ihrem Mann, dem weltbekannten argentinisch-israelischen Dirigenten und Pianisten Daniel Barenboim, seit 1992 in Berlin.

Die Veranstaltung der „Musik-Festtage KlangArt-Vision Sachsen-Anhalt“ zu Himmelfahrt fand im Zuge des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ in Zusammenarbeit mit den Jüdischen Kulturtagen und dem halleschen Freundeskreis Leopold-Zunz-Zentrum statt und wurde auf der Webseite des Festivals als Livestream übertragen.

Für den Eintrag ins Gästebuch hatte Halles Bürgermeister Egbert Geier die Pianistin im Wappensaal begrüßt. „Die Corona-Lage erlaubt aktuell leider keine Konzerte vor Publikum. Umso mehr hoffe ich, dass die Musik auf digitalem Weg viele Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht“, so der Bürgermeister. Jüdisches Leben gehöre zu Deutschland und selbstverständlich auch zu Halle, so Geier. Die Musiktage würden einen klangvollen Mosaikstein des großen Jubiläums „1700 Jahrejüdisches Leben in Deutschland“ darstellen.

Zeitgenössische Musik und jüdische Kultur bilden gemeinsam den Themenschwerpunkt des diesjährigen Festivalprogramms von KlangArt-Vision Sachsen-Anhalt. Am Samstag, 15. Mai, folgt um 19.30 Uhr ein weiteres Konzert mit Elena Bashkirova, die diesmal mit der Staatskapelle Halle unter der Leitung von Michael Wendeberg auftritt. Das Konzert wird ebenfalls als Live-Stream im Internet übertragen. Das Konzert am Samstag beginnt um 19.30 Uhr und kann im Live-Stream unter klangart-vision.de erlebt werden. (mz)