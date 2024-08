Nach mehr als sieben Jahren steht der beliebte Pub „Rosi's“ in der Martha-Brautzsch-Straße in Halle vor der Insolvenz. Ob die Bier- und Sportbar aber endgültig ihre Türen schließen wird, ist noch offen.

Halle (Saale)/MZ. - Nun ist es Gewissheit: Das „Rosi’s“ in der Martha-Brautzsch-Straße steht vor dem Aus. Inhaber Carsten „Rotty“ Rothweiler wirft das Handtuch. Am Freitag wird der Kneiper zum letzten Mal in die Bier- und Sportbar an der Ludwig-Wucherer-Straße einladen. „Wir wollen mit einem letzten Kneipenabend Tschüss sagen“, so Rothweiler auf MZ-Nachfrage.