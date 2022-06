Infektionsgeschehen nimmt in Halle leicht zu

Die Stadt hat innerhalb einer Woche über 600 Neuinfektionen registiert. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an.

In Halle wurden wieder mehr Corona-Fälle registiert.

Halle (Saale)/MZ - Das Corona-Infektionsgeschehen in der Stadt ist leicht angestiegen. Im wöchentlichen Bericht der Stadtverwaltung sind vom 4. bis zum 10. Juni insgesamt 662 Neuinfektionen mit dem Virus aufgelistet. Die meisten Fälle hat das Gesundheitsamt am Mittwoch und Donnerstag registriert. Der Großteil der Betroffenen ist zwischen 30 und 49 Jahre alt. An zweiter Stelle steht die Gruppe der 50- bis 69-Jährigen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit im Vergleich zum Freitag vor einer Woche von 204 auf 277 gestiegen. In den Kliniken werden derzeit 29 positiv getestete Personen behandelt, drei Patienten müssen auf einer Intensivstation betreut werden. Unterdessen impft die Stadt auch weiterhin gegen das Virus. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 92 Menschen mit dem Impfschutz ausgestattet. 35 Personen haben bereits ihre vierte Impfung erhalten. Auch sieben Kinder wurden geimpft.