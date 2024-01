Auf der Autobahn hat sich in Höhe Petersberg ein schwerer Unfall ereignet. Die Polizei leitet den Verkehr ab.

In Lkw gerast: Mann stirbt bei Unfall auf A14 bei Halle

Halle (Saale)/MZ - Auf der A14 bei Halle hat sich am frühen Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen sind in Höhe Petersberg in Fahrtrichtung Magdeburg ein Lkw und ein Pkw kollidiert.