Bürgermeisterwahl Kabelsketal In Kabelsketal wird gewählt - das sind die Ziele des baldigen Bürgermeisters

Am 27. April wird der neue Bürgermeister von Kabelsketal gewählt. Eine Auswahl gibt es nicht, denn nur der CDU-Mann Martin Senkbeil hat sich auf das Amt beworben. Woher er kommt und was er in der Gemeinde voranbringen will.