Halle (Saale)/MZ. - Das Zukunftszentrum in Halle steht zwar noch nicht, aber seine ersten Möbel schon. Und zwar auf drei Beinen. Am Samstag wurden in der Saline Holzhocker gebaut, die dereinst Besuchern des Millionenprojekts am Riebeckplatz als Sitzgelegenheit dienen sollen. Bunt, ein bisschen schräg und durchaus futuristisch sehen sie aus. Ein Vorgeschmack? Unbedingt, sagen die Verantwortlichen.

