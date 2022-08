In Halle wird Kritik an den Sparplänen an Kitas laut

Die Kritik an den Sparplänen der Bundesregierung wird lauter. In Halle könnten 2023 Dutzende Erzieherstellen wegfallen.

Halle (Saale)/MZ - Die angekündigten Kürzungen bei „Sprach-Kitas“ haben für Bestürzung bei Kita-Trägern und Politik gesorgt. Für die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Sachsen-Anhalt sei es „ein echter Schock“ gewesen, „dass das bisher erfolgreichste Bundesprogramm im Bereich Kindertagesbetreuung so kurzfristig auslaufen soll“. Das schreibt die Awo Halle-Merseburg in einer Pressemitteilung. Im Raum Halle-Merseburg seien acht Kolleginnen betroffen, deren Stellen in Kitas möglicherweise nächstes Jahr wegfallen.