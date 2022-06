In Halle sollen Lieferanten künftig mehr E-Bikes nutzen

Die Fraktion Die Linke hat im Stadtrat einen Vorschlag eingereicht, der in den kommenden Wochen diskutiert werden soll.

Halle (Saale)/MZ - Der Lieferverkehr auf der sogenannten letzten Meile soll in Halle künftig möglichst elektrisch funktionieren. Mit „letzter Meile“ wird gemeinhin der Weg zwischen Verteilzentrum und Wohnung oder Büro bezeichnet, der meistens von Kurieren mit Kleintransportern übernommen wird. Die hallesche Linksfraktion schlägt vor, dass die Stadtverwaltung ein Konzept für emissionsfreien oder emissionsreduzierten Lieferverkehr erstellt. Dabei solle der Fokus vor allem auf E-Bikes liegen.

Das Aufkommen habe in den vergangenen Jahren „extrem“ zugenommen, sagt Linken-Stadtrat Thomas Schied. Vielerorts sei kein Platz vorhanden und Fuß- und Radwege würden oft zugeparkt. „Auch unter dem Gesichtspunkt der Klimaverträglichkeit wäre es an der Zeit, da etwas zu tun“, so Schied. Konflikte würden zu häufig „auf dem Rücken von schlecht bezahlten Kurierfahrern“ ausgetragen, das müsse nicht sein.

Die Stadträte sollen sich in den kommenden Wochen unter anderem im Ausschuss für Klima, Umwelt und Ordnung mit dem Thema auseinandersetzen. Kurierdienste sollen mit in die Überlegung einbezogen werden.