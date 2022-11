In Halle mangelt es an stillen Örtchen

Halle (Saale)/MZ - In Halle fehlen nach Einschätzung der Stadtverwaltung 26 öffentliche Toilettenanlagen. Im Vergleich etwa zur Landeshauptstadt schneidet Halle mit rechnerisch einem frei zugänglichen stillen Örtchen auf 8.550 Einwohner wesentlich schlechter ab: In Magdeburg beträgt das Verhältnis nach Verwaltungsangaben eins zu 4.680. Im sächsischen Chemnitz, mit 247.200 Einwohnern ähnlich groß wie Halle, gibt es immer noch ein öffentliches WC auf 7.060 Einwohner. Die Verwaltung hat nun ein Konzept zur Verbesserung der Situation vorgelegt. Neue Standorte sollten demnach an besonders für Freizeitzwecke genutzten Orten angelegt werden, heißt es. Allerdings seien Neubauten angesichts der Haushaltslage nur mit Fördermitteln realisierbar. Geprüft werde auch, ob eine Vergabe neuer öffentlicher Toiletten an externe Dienstleister wirtschaftlich vorteilhafter sein könnte.

