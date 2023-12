Straßenbahn in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle: Aus dem Paulusviertel soll es bald Zubringerbusse geben.

Halle (Saale)/MZ. - Busse auf Bestellung: Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) setzt den nächsten Meilenstein im Modellprojekt „Stadt-Land-Plus“. Am nächsten Freitag will Halles Verkehrsdienstleister das lange angekündigte Angebot eines sogenannten On-Demand-Busverkehrs im Paulusviertel und in Halles Osten vorstellen. Geplant ist, dass Fahrgäste künftig einen Kleinbus an feste Haltepunkte per App rufen können und damit zur nächsten Straßenbahn-Haltestelle gebracht werden.