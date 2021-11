Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße in Halle soll wieder öffnen

Halle (Saale)/MZ - Seit dem 1. Oktober ist das städtische Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße geschlossen. Demnächst soll es wieder öffnen. „Es ist geplant, die Impfungen in der Pera-Straße ohne vorherige Terminvereinbarung anzubieten“, erklärte die Stadt auf MZ-Nachfrage. Um die Nachfrage zu steuern, seien allerdings punktuelle Angebote möglich, die sich an spezielle Gruppen richten. Ziel sei es, das Impfzentrum so schnell wie möglich wieder zu öffnen.

Einen genauen Termin gibt es noch nicht, Anfang Dezember wird aber anvisiert. „Der Betrieb in der Heinrich-Pera-Straße wird zunächst Schritt für Schritt hochgefahren an die jeweilige Nachfrage angepasst.“ Zur Unterstützung stünden Helfer aus Hilfsorganisationen wieder zur Verfügung. Das Land hatte zum 1. Oktober die Finanzierung aller Impfzentren eingestellt - das Angebot durch die Hausärzte schien auszureichen.

Allerdings geraten die niedergelassenen Mediziner unter anderem durch die Booster-Impfungen an ihre Grenzen. Freie Termine für Impfungen gibt es zumeist erst in einigen Wochen. Die Stadt bietet bereits Impfungen ohne Termine im Bergmannstrost und in der Burgstraße an. Dort stehen die Menschen Schlange.