Immer mehr kranke Kinder in Halle: Kliniken appellieren an Eltern

Immer mehr Kinder in Halle erkranken am RS-Virus. Für Säuglinge kann eine Infektion gefährlich sein.

Halle (Saale)/MZ - Die Kliniken der Stadt Halle und das Carl-von Basedow-Klinikum des Saalekreises appellieren angesichts der angespannten Situation auf den Kinderstationen und der grasierenden Welle an Erältungskrankheiten an Eltern kranker Kinder, Notaufnahmen derzeit nur bei schweren Krankheitsverläufen oder akuten Verschlechterungen des Gesamtzustands aufzusuchen. Auch in Halle infizieren sich aktuell immer mehr Kinder mit dem RV-Virus oder der Grippe.

„Mit einer Grippeimpfung, dem Tragen einer FFP2- Maske sowie der gewissenhaften Einhaltung der AHA-Regeln können alle einen Beitrag leisten, um besonders kleine Kinder vor einer schweren Erkrankung und das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu bewahren“, teilen die Kliniken in einer gemeinsamen Erklärung mit. Vor allem Erwachsene, die Erkältungssymptome spüren, sollten bei Kontakt mit Kleinkindern eine Maske tragen.

Das RS-Virus führt zu Atemwegserkrankungen, die in den meisten Fällen harmlos verläuft. Kinder mit einem unreifen Immunsystem wie Säuglinge oder mit Vorerkrankungen können am RSV aber schwer erkranken.