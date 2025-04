Sportvereine und Ehrenamt in Halle in der Krise „Ich kann mir das nicht mehr leisten“ – Warum immer mehr Menschen aus Halles Sportvereinen austreten

In vielen Hallenser Sportvereinen steigen die Mitgliedsbeiträge, auch beim Wasserball des SV Halle. Erste Mitglieder kündigen bereits, Vereine schlagen Alarm. Was hinter der Krise steckt – und was jetzt auf dem Spiel steht.