Die alte Post am Hansering wurde in den Jahren 1892 bis 1896 gebaut. Sie gehört der HWG, die dort ihre Hauptzentrale hat.

Halle (Saale)/MZ. - Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit ist im Hauptsitz der Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG) eine kleine Revolution passiert. Nicht nur, dass die größte Wohnungsgesellschaft der Stadt zum ersten Mal Photovoltaik-Anlagen in Größenordnungen auf einem ihrer Dächer installiert hat, sie hat es auch gleich auf einem Gebäude getan, das man für PV-Anlagen eigentlich ausschließen würde. Die „alte Post“ am Hansering trägt nun stromerzeugende Platten auf ihrem Dach. Derartige Veränderungen an denkmalgeschützten Gebäude im Allgemeinen – und an großen Flächendenkmälern im Stadtzentrum im Besonderen – haben es bei der Denkmalschutzbehörde oft nicht leicht.