Bundesweit berichten Medien, dass die Huttenschule das Klopapier in den Toiletten gestrichen hat. Wofür die Einrichtung aber eigentlich bekannt sein will.

Huttenschule macht bundesweit Schlagzeilen - was die Einrichtung von anderen abhebt

Bildung in Halle

Die Kooperativen Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ hat einen Medienrummel ausgelöst - die Schule will aber mit anderen Themen glänzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die schwarz gekleideten Tänzer wirbeln erst durcheinander, bevor sie sich hintereinander aufstellen. Unter dramatischen Klängen geben sie den Weg für Oskar frei. Der Blick des Neuntklässlers ist entschlossen, als er die rechte Faust auf die Brust legt. Kurz darauf löst sich die Formation auf. Es ist nur eine Szene aus dem Projekt „Dancing for trust“, das der New Yorker Choreograf Vivake Khamsingsavath derzeit in der Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ anleitet. Das Stück haben die Schüler selbst entwickelt. „Die Tänzer müssen gemeinsam einen Weg finden“, sagt der Choreograf auf Englisch – „Verbindung durch Bewegung“.