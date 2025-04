Halle (Saale)/MZ. Hans Werstedt blickt vom Balkon aus in den Himmel. Die Wolkendecke ist aufgebrochen, es scheint die Sonne. Der Rentner ist in seiner Wohnung in Halle-Silberhöhe in Jogginghose und Hausschuhen unterwegs. „Normalerweise würde ich heute im Garten rumwühlen“, sagt der 75-Jährige. „Aber der Kollege da entscheidet, wann das wieder geht“, sagt Werstedt und zeigt an sich herunter. Seinen richtigen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, „ich will nicht jeden Tag darauf angesprochen werden“. Denn seine Erkrankung ist eine, die eher beschwiegen wird: Werstedt hatte Peniskrebs – ausgelöst durch Humane Papillomviren (HPV). Vor einem Monat wurde er operiert.

