Zum bundesweiten Tag der Archive am Samstag beteiligt sich das hallesche Stadtarchiv mit einer Ausstellung zum Thema „Essen und Trinken“. Dort können Besucher in Halles Gastronomiegeschichte eintauchen.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn sich am Samstag die Türen zum Stadtarchiv in der Rathausstraße und dort dann vom Lesesaal aus zu dem kleinen Ausstellungsraum öffnen, werden sich viele, vor allem ältere Hallenser auch ihren Erinnerungen an Besuche längst vergangener gastronomischer Einrichtungen hingeben können. Denn ab 10 Uhr erlaubt die neue Ausstellung „Essen und Trinken“ nicht nur einen Blick auf Anbau, Verarbeitung, Handel und Verzehr von Lebensmitteln in vergangenen Jahrhunderten in und rund um Halle, sondern auch einen auf lebendige hallesche Gastronomiegeschichte.