Das Versorgungsgebiet in Halle-Neustadt wächst. Demnächst eröffnet dort ein Unternehmen einen neuen Standort. Die MZ weiß bereits, was dort gebaut wird.

Neubau im Versorgungsgebiet Halle-Neustadt: Welches Unternehmen in die Weststraße zieht

Halle (Saale)/MZ - Das Versorgungsgebiet in Halle-Neustadt wird weiter wachsen. In den kommenden Monaten wird dort in der Weststraße ein neues Gebäude entstehen. Die Bauarbeiten dafür laufen bereits auf Hochtouren.