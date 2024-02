Kein Unterschied zum Original: „The Jailbreakers“ rocken als AC/DC-Coverband über die Bühnen des Landes – und feiern in diesem Jahr ein Bühnenjubiläum. Wann und wo sie in Halle zu erleben sind.

Hommage an Bon Scott - „The Jailbreakers“ lassen in Halle die Wände wackeln

Halle (Saale)/MZ. - Dieses Ritual muss sein: Alljährlich im Februar lädt diese hallesche Rockband zu einem besonderen Konzert – und an diesem Samstag ist es wieder so weit. Dann werden die „Jailbreakers“ zu Ehren von AC/DC-Frontmann Bon Scott ein Tribute-Konzert geben. Scott, mit bürgerlichem Namen Ronald Belford Scott, starb am 19. Februar 1980 unter nicht ganz geklärten Umständen in London – ein trauriger Tag nicht nur für AC/DC-Fans. Daran wollen die Rocker mit einem krachenden Auftritt unter dem Motto „The Early Years of AC/DC“ erinnern.