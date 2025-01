Holzstapel an Wohnhaus in Reideburg in Flammen - Bewohner außer Gefahr

Halle (Saale)/MZ - Dichte Rauschwaden sind am Mittwochvormittag über eine Wohnsiedlung in Reideburg in Halles Osten gezogen. An einem Wohnhaus in der Straße Siedlung Süd war ein Holzstapel in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

Dichter Rauch zog durch die Wohnsiedlung. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Zwei Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach Angaben des Feuerwehr-Einsatzleiters wurde niemand verletzt. Warum sich das Holz entzündete, ist unklar. Die Polizei sperrte den Brandort ab. Ob daraus ein Tatort wird, müssen Brandermittler der Kripo herausfinden.