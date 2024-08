Der Hallmarkt in Halle wird bei extremen Temperaturen zum Klimahotspot. Mit fünf Grad höheren Temperaturen als im Rest der Stadt suchen die Menschen hier nach Schatten und Erfrischung am Göbelbrunnen.

Einige Menschen zieht es auf dem Hallmarkt in Halle für eine kurze Abkühlung an den Göbelbrunnen.

Halle/MZ. - „Lass’ mal im Schatten warten“, sagt ein Jugendlicher zu seinen Freunden, die auf dem fast glühend heißen Hallmarkt stehen. So oder so ähnlich lautet in diesen Tagen vermutlich für die meisten Menschen die Devise in der Innenstadt. Sie huschen bei heißen 33 Grad Celsius von einem Schattenplatz zum nächsten. Aber das machen sie aus gutem Grund. Der Deutsche Wetterdienst warnte für Dienstag und Mittwoch vor der extremen Hitze in Halle. Was treibt die Menschen bei den Temperaturen überhaupt auf den Hallmarkt?