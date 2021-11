Historisches Ereignis aus Halle im ZDF: Jan Böhmermann präsentiert „Der Eierwurf von Halle – Das Musical“

Halle (Saale)/MZ/lin - Was vor 30 Jahren ein bundesweiter Skandal war, wird am Freitag zu einem inszenierten Medienspektakel für das öffentlich-rechtliche Fernsehen: Am 5. November 2021, um 23.00 Uhr wird Satiriker und Moderator Jan Böhmermann im ZDF die Weltpremiere seines „ZDF Magazin Royale“-Musicals - „Der Eierwurf von Halle – Das Musical“ präsentieren.

Die Geschichte zu dem Musical basiert auf dem historischen Ereignis des 10. Mais 1991, bei dem der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl auf dem halleschen Marktplatz von unzufriedenen Bürgern mit Eiern beworfen wurde. In Erinnerung bleibt der Moment vor allem deswegen, weil Kohl sich in dieser Situation nicht souverän verhielt, sondern wütend reagierte und auf die Protestierenden losging.

„Der Eierwurf von Halle – Das Musical“ : Historisches Ereignis live gesungen, performt und gespielt

Nun stellt Böhmermann diese Szenen in einem musikalischen Rahmen mit großem Ensemble, dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld und prominenten Gaststars nach. Es soll live gesungen, performt und gespielt werden: „Es wird emotional, romantisch, actiongeladen, aufregend und natürlich historisch akkurat. Ein deutsches Musical unter dem Motto: Andrew Lloyd Webber meets Detlev Karsten Rohwedder meets Franz Müntefering meets vier Euro-Paletten Eier aus Käfighaltung“, so der Moderator.

Die Liebe zum Musical ist bei Böhmermann bekannt. Daher scheint es auch nicht sonderlich überraschend, dass das historische Ereignis ihn und sein Team zu einem derartigen Spektakel animiert. „Seit acht Jahren arbeitet das Team vom ‚ZDF Magazin Royale‘ daran, seinen Traum vom eigenen Musical Wirklichkeit werden zu lassen“ , freut sich Musical-Liebhaber Jan Böhmermann.

Das Musical wird in der ZDF-Mediathek bereits am Freitagabend um 20 Uhr zu sehen sein.