Die Freiwillige Feuerwehr in Peißen hat ein neues Einsatzfahrzeug bekommen. Warum das auch die Feuerwehr in Gütz freut, die ihres bei einem Brand verloren hat.

Peissen/MZ - Mehr als zwei Monate ist es her, dass das Feuerwehrgerätehaus in Gütz in Brand geraten ist. Ein kleines Batterieladegerät hat dafür gesorgt, dass das Fahrzeug der Wache nicht mehr einsatzbereit war. „Wenn Plaste brennt, ist das der schlimmste Ruß“, sagt Ronny Losse, Wehrleiter der Feuerwehr in Peißen. Eine Erneuerung des Tragkraftspritzenfahrzeugs hätte sich nicht gelohnt.