Halle (Saale)/MZ. - Der Verwendungszweck steht schon fest: Mit der 10.000 Euro Spende von Rewe, die am Freitag symbolisch überreicht worden ist, sollen am neuen Sitz des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizes der Treppenlift und ein Teil des behindertengerechten Bad-Umbaus finanziert werden. Jeder Cent werde gebraucht, machte Hospiz-Chefin Bettina Werneburg deutlich – um so mehr freue sie sich ebenso wie ihre Kolleginnen, in der Lebensmittel-Kette Rewe einen verlässlichen Partner gefunden zu haben.

