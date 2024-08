Acht Verletzte Fans Schwerer Unfall in Halle: HFC-Fanbus kracht in Straßenbahn

Nach dem DFB-Pokal-Spiel des HFC am Freitagabend ist es am Böllberger weg in Halle zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Kleinbus mit HFC-Fans stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Es gab mehrere Schwerverletzte.