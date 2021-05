Henry Maske ist Botschafter: Neue Lotterie für Spitzensportler in Sachsen-Anhalt gestartet

In Sachsen-Anhalt ist die Deutsche Sportlotterie gestartet. Sie versteht sich als gemeinnützige Soziallotterie, die deutsche Spitzensportler fördert, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Montag in Halle mitteilte. Derzeit würden 320 Topathleten wie etwa die Ruder-Olympiasiegerin Julia Lier aus Halle monatlich mit 300 Euro unterstützt.

Die Deutsche Sportlotterie wurde 2016 für Deutschland in Hessen ins Leben gerufen. Seit Montag könnten Lottospieler auch in Sachsen-Anhalt Lose kaufen, sieben Zahlen tippen und mit etwas Glück bis zu einer Million Euro gewinnen. Die Idee für die Lotterie stammt ursprünglich aus Großbritannien.

Der frühere Boxer Henry Maske lobte als Botschafter das noch junge Vorhaben bei einer Vorstellungsrunde am Montag in Halle. Topleistungen erziele man nur, wenn man sich keine Sorgen machen müsse, wovon Trainingslager, Essen und Miete zu bezahlen sind, sagte der 53-Jährige.

Er habe von der damaligen Förderung vor der Wende stark profitiert. Heute hätten es Sportler schwerer als er damals. Maske hatte nach eigenen Angaben bereits in Hessen mehrere Lose gekauft, jedoch nur einstellige Beträge gewonnen. (dpa)