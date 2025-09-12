Seit drei Jahren trainiert Helene Schmalfeld die zweite Herren-Mannschaft des SV Blau-Weiß Dölau, die in der Landesklasse spielt. Damit ist sie in ganz Sachsen-Anhalt die einzige Frau, die einen solchen Posten innehat.

Die Mannschaft beim Training, die Trainerin leitet es.

Halle (Saale)/MZ - 19.15 Uhr auf dem Waldsportplatz beim SV Blau-Weiß Dölau. Vor Trainingsbeginn muss kurzerhand noch ein Mannschaftsfoto geschossen werden. Helene Schmalfeld, die Cheftrainerin der zweiten Herren-Mannschaft des Vereins, sortiert die Gruppe. Auf dem Foto werden die letzten Sonnenstrahlen eingefangen, bevor an diesem spätsommerlichen Abend schon die Flutlichter eingeschaltet werden müssen.