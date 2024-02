Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teicha/MZ - Ein Zeichen gegen Rechts wurde in den vergangenen Wochen vor allem in Großstädten gesetzt. Doch auch in kleinen Orten geht das Thema Rechtsextremismus nicht an den Menschen vorbei. So auch in Teicha.