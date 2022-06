Heim in Halle nimmt pflegebedürftige Flüchtlinge auf

Halle (Saale)/MZ - Die zwei Betten in dem Zimmer des Pflegeheims sind frisch bezogen. Schon an diesem Donnerstag sollen dort eine alte Frau und ihre Tochter einziehen - zwei Ukrainerinnen, die bis nach Halle vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind. Auch die beiden Enkel der älteren Dame werden im Haus Saaleblick in einer Wohnung für Angehörige untergebracht. „Uns ist es wichtig, dass die Familien nach ihren schlimmen Erfahrungen nicht sofort getrennt werden“, sagt Heimleiterin Silvana Loß.

